Helmonder (19) zag filmpje op YouTube en kwam zo op idee om een overval te plegen

Dit gaat er na de komst van Jurgen Streppel nog meer gebeuren bij Helmond Sport

Hij stond gisteren nog op het veld bij Roda JC, maar vanaf morgen is Jurgen Streppel toch echt weer terug bij Helmond Sport. Hij neemt de plek van clubman Louis Coolen in en dat is niet het enige dat verandert op De Braak. Vijf vragen over de metamorfose van de ambitieuze Helmonders.

16 december