Helmonder (20) neergestoken na onschuldig potje voetbal, politie zoekt getuigen

VIDEOHELMOND - Een onschuldig potje voetbal op een Cruijff Court in Helmond is vrijdagavond volledig uit de hand gelopen. Nadat daar omstreeks 20.45 uur een ruzie ontstond, werd een 20-jarige Helmonder iets verderop, in de Molstraat, in zijn been gestoken.