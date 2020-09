Helmonder (25) aangehouden na mishandeling festival Eindhoven waarbij slachtoffer (27) oog verloor

Stoelen­dans op parkeer­plaats AH XL Helmond: ‘Je moet hier net zo zacht rijden als op een camping’

10:12 HELMOND - Je moet er heel goed opletten, want voor je het weet rijden supermarktbezoekers er over je tenen heen. Sinds een groot deel van de parkeerplaats van de Albert Heijn XL in Helmond is afgesloten vanwege de bouw van Oranjekade, krioelt het iedere zaterdagochtend van ongeduldige Helmonders.