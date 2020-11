Helmonder (26) opgepakt voor gewapende overval op ouder echtpaar

Update Jan (78) en Kitty (72) verzetten zich hevig tegen gemaskerde overval­lers

3 oktober HELMOND - In Helmond is donderdagochtend een gewapende overval gepleegd op het echtpaar Jan (78) en Kitty (72) Schuurmans. Twee gemaskerde personen drongen hun woning aan de Scheepstal binnen. Kitty hoorde haar man Jan beneden schreeuwen. In de woonkamer zag Kitty van het Helmondse Kerstbomenbos twee gemaskerde overvallers. Samen met haar man verzette ze zich hevig. Want: ,,Ik ben geen angsthaas.”