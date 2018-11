Helmonder (31) veroordeeld tot vijf jaar cel voor brute overval op jong gezin in Arnhem

De Rechtbank Gelderland vindt bewezen dat de Helmonder de ‘blanke’ is, van drie overvallers is die 14 juni 2017 via de keukendeur de woning aan de Emily Brontesingel binnenkwamen. Een negroïde en een getinte dader zijn nog niet gevonden.

Hardhandig

Bij de overval werd de bewoonster hardhandig met haar gezicht in haar kussen gedrukt. De bewoner werd door een andere overvaller onder schot genomen, met een vuurwapen tegen de grond geslagen en in zijn gezicht geschopt.

Breekijzer

De Helmonder, volgens zijn strafblad goed met een breekijzer, zou die derde zijn die de keukendeur openbrak. Hij had zelf geen geweld tegen de bewoners toegepast. Bij de woning is zijn tas met duct tape en tie-wraps gevonden, de auto van zijn vriendin die hij toen gebruikte is die nacht geflitst in de buurt van de overval en met zijn telefoon is rond het tijdstip van de overval vier keer gebeld met een telefoonnummer, dat hoort bij een persoon wiens auto ook de aandacht van de politie had die nacht.