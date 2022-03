Helmonder (33) veroordeeld tot 18 maanden celstraf voor mishandelen en stalken van Deurnese ex-vriendin

Toen hij een maand later weer vrij kwam, wilde de vrouw raad en hulp halen bij zijn ouders in Asten. Maar daar zat alleen hij. Ze kreeg klappen, vluchtte weg maar werd aan haar haren terug gesleept en de deur ging op slot. Zelfs zijn eigen familie is bang voor de Helmonder als hij onder invloed is. Toch schoten zijn vader en broers de Deurnese vrouw te hulp en beëindigden de ‘ontvoering’ in het ouderlijk huis in Asten.