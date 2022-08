Helmonder aangehouden voor brandstichting in eigen aanbouw

Winkeltje uit het Helmonds verleden: Snob

HELMOND - De vormgeving van de letters verraadt al dat deze foto uit de flower power-tijd stamt. Modezaak Snob was destijds gevestigd op de hoek Smalle Haven/Veestraat in Helmond (waar nu de winkel van T-Mobile zit). De poster op het raam kondigt een optreden van de Haagse band Q65 aan in het Kunstcentrum. De foto is gemaakt op 13 november 1970.

