Helmonder bijt en bedreigt politie, maar drinkt niet meer en betert zijn leven

Kort nieuws Tweemaal goud bij orkestvere­ni­ging Hel­mond-Ven­ray

Twee gouden jubilarissen heeft Orkestvereniging Helmond Venray gehuldigd, Henk Reints en Anton Fransen. Beiden begonnen in 1971 als lid van de Helmondse tak die later (2004) met de Venrayse fuseerde. Fransen en Reints kregen van voorzitter Nicole van Dam de verenigingsspeld, zij zijn de eerste leden die dit gouden jubileum bereiken. Fransen, hoornist, is ook ruim tien jaar voorzitter van het orkest geweest, Reints, violist en zoon van de mede-oprichter, fungeerde een tijdlang tevens als penningmeester. Na ruim een jaar van gedwongen inactiviteit is het orkest inmiddels weer aan het repeteren onder leiding van de nieuwe dirigent Samuel Aquirre.