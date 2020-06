Helmonder blijft achter tralies na brute verkrachting van ex

Een van de redenen om mensen in voorarrest te laten is ‘de geschokte rechtsorde’. Dat was hier zeker aan de orde, zei officier van justitie Simone van Keulen. Details wilde ze niet geven over de verkrachting die in januari zou hebben plaatsgevonden, maar in de tenlastelegging staan genoeg schokkende gegevens. Ariel sleepte de ex een garagebox in, bond haar vast, trok een zak over haar hoofd en ging zich aan haar te buiten, aldus het OM.