Helmonder in brief beschuldigd van betrokkenheid dood Emil Szymborski (19), aangifte van smaad tegen schrijver

UPDATEHELMOND - Een man uit Helmond wordt in een brief op sociale media beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van de 19-jarige Emil Szymborski, die in maart van dit jaar werd gevonden in Helmond. De politie is een onderzoek begonnen naar de nog onbekende schrijver van de brief, die op meerdere plekken is bezorgd.

De man die in de brief genoemd wordt heeft aangifte gedaan van smaad. De brief werd bij verschillende mensen in Helmond bezorgd, onder wie de familie van Emil Szymborski. Ook, ogenschijnlijk willekeurige, Helmonders kregen het schrijven in de bus. Tenminste twee van hen deelden de inhoud op Facebook. Het was voor de politie reden op het nieuws actief naar buiten te brengen.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de beschuldigde Helmonder betrokken is bij de dood van Emil Szymborski. Sowieso is er geen enkele aanwijzing voor een misdaad. Politie wacht nog op de uitslagen van een toxicologisch onderzoek, maar verwacht niet dat dit tot verder onderzoek zal leiden.

De brief is niet het eerste vervelende incident rond de beschuldigde Helmonder. Eerder dit jaar ging zijn auto in vlammen op na brandstichting. De jongeman, die pas anderhalf jaar in Helmond woont, zou rond die periode zijn huis te koop hebben gezet. Volgens omwonenden verblijft hij op dit moment bij zijn ouders.

Vermissing