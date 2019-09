Helmonder K. mag niet vrij omdat politie nog steeds naar lijk van Van Dillenburg zoekt

AMSTERDAM - Omdat de politie nog steeds zoekt naar het lijk van de in 2002 vermoordde Patrick van Dillenburg, mag Ad K. niet tijdelijk vrij uit voorarrest. De Amsterdamse rechtbank is tevens bang dat de Helmonder dan zou vluchten.

De in Gemert geboren K. (49) werd in februari dit jaar opgepakt omdat hij tegen undercoveragenten vertelde dat hij de Amsterdamse drugscrimineel Van Dillenburg ‘voor zijn kop had geknald’. Ook anderen hoorden dergelijke verhalen. K. zei dat hij het slachtoffer ‘onder beton had weggewerkt’. Later had hij hem opgegraven en ‘door de shredder gegooid’.

Peilzendertje

Het OM heeft inmiddels een getuige gevonden die destijds een telefoon moest wegwerken van zijn vriend Ad K. De man gooide hem op een internationale trein. K. zei later dat de gsm van Van Dillenburg was. Hij had de man ook aangewezen waar Van Dillenburg in eerste instantie was begraven. Daar is de politie inmiddels met hem langs geweest.

Advocaat Vito Shukrula wilde zijn cliënt vrij hebben uit voorarrest, zo vroeg hij dinsdagmiddag in de Amsterdamse rechtbank. Maar wegens dat zoeken naar het lichaam is het OM mordicus tegen. Er is een mede-verdachte in het spel. Diens auto kreeg een peilzendertje en vlak na de arrestatie van K. reed de man naar dezelfde plek als de getuigen.

Rookpauzes

Shukrula was niet onder de indruk. Hij had het over ‘een verdwijningszaak’. En het viel op dat de politie ‘stelselmatig vergat getuigenverhoren op te nemen’. “Vrijwel alle belastende verklaringen staan, tegen alle regels in, niet op band.” Dat gebeurt volgens de pleiter ook opvallend vaak in de auto of tijdens rookpauzes. En de politie houdt de getuigen, vaak drugsverslaafden net als K., een beloning van twintig mille voor de neus.

Het Openbaar Ministerie wierp de suggestie van onoorbaar gedrag verre van zich. Ze wilde K. in de cel houden omdat ze bang zijn dat hij de benen neemt. En we hebben geen enkele behoefte aan bemoeienis met onze zoektocht naar het lijk.”

Bekend gezicht