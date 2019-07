Helmonder krijgt werkstraf omdat hij meisje (6) ghb gaf

Helmondse familie kocht huis in Deurne, maar mag er niet wonen

22 juli DEURNE - Ze werden verliefd op de plek, maar tot nu toe heeft het de familie Leenen alleen maar kopzorgen opgeleverd. In het huis aan de Helmondsingel in Deurne, gekocht in 2006, mag namelijk zo goed als niks en zeker niet gewoond worden. ,,De tranen springen me in de ogen dat het hier zo staat te verpauperen.”