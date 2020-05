Helmonder maakt docu over geboorteland Nigeria: ‘Het leven kan soms raar lopen’

Hij rondde een opleiding ‘international business and management studies’ af in Breda, woonde daarna een tijdje in Londen en heeft nu een eigen werving- en selectiebedrijfje in Helmond. In die laatstgenoemde stad werd Charles Eboigbe ook gevormd. ,,Mijn ouders en ik verhuisden in 1990 vanuit Nigeria naar Nederland. In mijn geboorteland was toen nog meer trammelant dan nu. Ik was zes jaar oud toen ik in Nederland kwam wonen. Maar ik bleef altijd geïnteresseerd in Afrika. En na mijn studie raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in filmen en fotografie. ”