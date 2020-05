Helmonder met strafblad van twintig kantjes had vier telefoons in zijn cel verstopt

De man woof het op een procedurele zitting van de rechtbank weg. Omdat bezoek nu is verboden in gevangenissen zijn alle openbare telefoons telkens bezet en daarom had hij ‘zelf maar iets geregeld’.



Eigenlijk zou zijn zaak donderdag inhoudelijk worden behandeld, maar er zouden getuigen worden gehoord en een kwam niet omdat hij ziek was. Een andere had volgens de officier gelogen en ze was bezig met een meineed-onderzoek. Advocaat Geoffrey Woodrow had een extra kandidaat, een vriend van de verdachte. Dat was de vorige partner van de vriendin die hij zou uitbuiten. Ze zou toen ze met hem ging, ook al tippelen en dat past in het verhaal van de verdachte: ze deed het vrijwillig.