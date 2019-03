Helmonder met vlag oog in oog met Poetin

Video Leerlingen Sint Lucas Eindhoven winnen Vakkanjers regiofina­le

16:31 EINDHOVEN - Een eigentijds monument voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat is de uitdaging die leerlingen van het vmbo krijgen tijdens het Vakkanjers project 2019. Maandag strijden negentien vmbo-scholen in de regiofinale van Vakkanjers voor een plek in de finale. Leerlingen van het Sint Lucas in Eindhoven zijn er met de eerste prijs vandoor gegaan.