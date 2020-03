Helmonder neemt voortouw met kinderporno; drie jaar cel en tbs

De Helmonder was vier jaar lang actief op het dark web, het moeilijk toegankelijke gedeelte van internet dat in trek is bij criminelen. De man vervulde na verloop van tijd sleutelfuncties in twee verschillende chatrooms. Hij trad op als administrator en host. Tenslotte riep hij zelf een chatroom in het leven waarin kinderporno werd gedeeld. De computer bij de man thuis fungeerde als server voor deze chatroom.

Stafvergaderingen

Op het beginscherm van zijn eigen chatroom meldde de Helmonder dat hij het verspreiden van kinderporno niet toestond. De rechtbank in Zwolle vindt dat onvoldoende. De Helmonder kon weten dat de bezoekers van zijn chatroom toch kinderporno zouden verspreiden. Hij kondigde de komst van zijn eigen chatroom aan op een forum waarop allerlei soorten kinderporno worden gedeeld.

Deelnemers met een functie binnen de chatroom hielden regelmatig online-stafvergaderingen waarin ze onder meer over de risico's van het verspreiden van kinderporno spraken. De Helmonder was regelmatig voorzitter van zulke vergaderingen.

De man verklaarde tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij aanvankelijk dagelijks naar kinderporno keek. In 2015 stopte hij daarmee en meldde hij zich vrijwillig bij De Woenselse Poort om zich te laten behandelen, maar later verviel hij in zijn oude gewoonte.

Poserende kinderen

De rechtbank en de officier van justitie gaan mee in de conclusie van deskundigen dat de man onder meer lijdt aan een autismestoornis en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat voerde aan dat de man zelf amper kinderporno verspreidde en dat het daarbij ging om plaatjes van poserende kinderen en niet van seksuele handelingen. De man kreeg in de virtuele wereld waarin hij zich begaf de waardering die hij in de reële wereld miste.