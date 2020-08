Helmonder opgepakt in zaak diefstal miljoenen euro's, meer dan 200 slachtoffers waren vooral ouderen

HELMOND - In een politie-onderzoek naar cybercrime met meer dan tweehonderd slachtoffers, is een 33-jarige man uit Helmond opgepakt. Ook een 22-jarige man uit het Drentse dorp Nieuw-Buinen is aangehouden. In Nieuw-Buinen namen de opsporingsautoriteiten onder andere merkkleding, telefoons, computers, grote contante geldbedragen en dure vervoersmiddelen in beslag. In mei waren er ook al aanhoudingen in deze zaak.