Helmonder schuift diefstallen van pampers, cupcakemachines en meer naar dubbelganger

DEN BOSCH - Elk mens heeft een dubbelganger op de wereld, weet Helmonder Henri W. En dus is de man die regelmatig bij C&A is gefilmd terwijl hij zijn shopper vollaadde met broeken en shirts en dan naar buiten loopt, dat ook. Want hoewel die precies hetzelfde kale hoofd en volgetatoueerde lijf van zeker 150 kilo heeft, herkent hij zich ‘echt niet’.

Zeker vier maal bezocht ‘de dubbelganger’ de Eindhovense C&A. Haarscherp is te zien hoe deze stapels kleding in altijd dezelfde Jumbotas propt en dan naar buiten loopt, de tas brutaal over de detectiepoortjes heen tillend. En het OM verwijt hem nog veel meer diefstallen: pakken Pampers (AH Helmond), cupcake-machines (Xenos Eindhoven), zakken vaatwastabletten (Kruidvat Helmond), gereedschap (Aldi Helmond) acht fietssloten (Solo Eindhoven) en pakken koffie (Emtee Helmond).

De rechtbank liet de camerabeelden afspelen en ondanks zijn hardnekkige ontkenningen herkenden de rechters Henri W. (48) wel. Ook veel van de andere diefstallen zijn gefilmd en als dat al niet zelf op de camera stond, dan blijkt wel dat hij met een lege tas naar binnen gaat en met een volle naar buiten. Hij kon het zich allemaal niet herinneren, herkent zichzelf vaak niet op de beelden maar, zo gaf hij uiteindelijk toe: ,,Het zal wel. Kan best.”

Ook bekende hij toch eenmaal in de fout te zijn gegaan bij de C&A. Hij had spijkerbroeken in de tas gedaan, maar haalde die er vlak bij de uitgang weer uit. Hij had spijt, zei hij. Of had hij gezien dat de bewaking hem al in het oog had, vroeg de rechter maar nee. Hij wilde geen domme dingen doen.

Strafblad

Zijn strafblad telt 39 pagina’s –allemaal diefstallen- en hij heeft al een keer in de veelplegersregeling gezeten. Af en toe gaat het goed, maar de harddrugs zijn een te grote verleiding. Negen jaar was hij clean, maar in 2015 ging het mis en de diefstallen zijn sindsdien gepleegd. Hij wil van ‘die rommel’ af maar op eigen kracht, zei hij, niet opnieuw met de twee jaar durende veelplegersmaatregel. Dan zit hij liever twee jaar in een gewone cel.