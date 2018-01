Helmonder tikt bijzondere elpee Karel Appel op de kop

William Verkoelen is Prins Briek XLV: 'Ik dank onze lieve Heier dat ik un Helmonder ben'

17:57 HELMOND - Er was er maar één die William Verkoelen bedanken wilde: "Onze lieve Heier, dat ik in Helmond geboren ben." Verkoelen is zaterdagmiddag bekendgemaakt als de nieuwe stadsprins van Helmond, Briek XLV (de 45ste).