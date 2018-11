Helmonder van het Jaar 2018: Peggy van de Vijfeijken, Tommie Niessen of Aukje Kuypers?

Peggy van de Vijfeijken

Peggy van de Vijfeijken is de vrouw achter stichting VIPE. Die zamelt sinds 2015 gebruikte pruiken in, maakt die schoon en doneert die aan mensen die geen geld hebben voor een pruik, maar die wel nodig hebben. In 2018 verscheen een boek over haar werk.

Tommie Niessen

Tommie Niessen is een jonge verpleegkundige die in 2018 in zo'n beetje alle landelijke media verscheen omdat hij een boek had geschreven over zijn werk. Eerder werd Niessen al bekend om zijn vlogs en blogs, waarmee hij jonge mensen enthousiast maakt voor werken in de zorg.