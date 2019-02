Helmonder wil met duurzame zonnebril Nederland veroveren

Want Proof, dat maakt dus onder meer brillen van gebruikte skateboards en katoen. Modieus aan de andere kant van de oceaan, onbekend in Nederland. Via via kwam de Helmonder Eelco de Vries (48) in contact met de oprichters van het bedrijf: drie broers uit de staat Idaho in de Verenigde Staten. ,,Gewoon via een advertentie op internet. Het klikte al snel. Ze zochten mensen om het product en merk op de kaart te zetten in Nederland."