Helmonder ziet zijn oude Bedford in vlammen opgaan

BEVRIJDING 75 JAARHELMOND - Zo snel mogelijk wil Ernest Donders zijn Bedford QLD uit 1942 weer opknappen. De oude militaire vrachtwagen van de Helmonder brandde donderdagmiddag uit toen hij meereed in de bevrijdingscolonne van de Liberation Task Force. ,,Dat was behoorlijk schrikken’’, zegt Donders.

Ze waren in Groesbeek toen het gebeurde. ,,Ik wilde een auto die was stilgevallen gaan helpen. Opeens begon er iets te roken en al snel sloegen de vlammen uit het dak’’, zegt Donders. Er was geen redden meer aan.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. Het begon achter in de bak. De slaapzak, het bed en alle andere spullen die er lagen vatten heel snel vlam. ,,Gelukkig is de benzinetank niet ontploft.’’ Op een paar kleine brandwonden en verschroeide armharen na zijn Donders en zijn passagier ongedeerd gebleven.

De colonne is vrijdag volgens planning verder getrokken. Donders, die dinsdag nog met zijn wagen in Mierlo en Mierlo-Hout was, heeft de tocht thuis gevolgd. Hij is ook logistiek manager van de Liberation Task Force en het regelwerk ging gewoon door. Zijn laptop ging ook verloren in de brand, maar met een back-up kon hij thuis toch aan de slag.

De vrachtwagen was niet verzekerd voor brand. Engelse leden van de Liberation Task Force zijn een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor het opknappen van de vrachtwagen. Donders schat dat er zo’n 15000 euro voor nodig is. In het voorjaar, als gevierd wordt dat heel Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, hoopt de Helmonder er weer bij te zijn met zijn Bedford QLD.