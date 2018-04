Helmonders blijven in cel wegens brute overvallen

Officier van justitie Hugo Storij had een grafiek gemaakt om bij te houden wie waarvan werd beschuldigd. De woningovervallen, altijd met slachtoffers op leeftijd, waren in telkens wisselende duo's gepleegd. Zo verdacht hij Ad H. (43, Valkenswaard) met Josef L (57) van de overval in Deurne. De bewoners kregen een mes tegen hun keel en hoorden 'Ik snijd je hoofd er af'. In Son was Ad H. actief en sloeg daar een man tegen zijn hoofd. In Well drongen Joseph L. (53) en zijn stadsgenoot Angelo L. (35) binnen. De bewoners werden wakker door een fel lantarenlicht in hun ogen en hoorden 'Politie, politie roepen. Ook zij kregen klappen net als bewoners in Helmond waar alleen Angelo binnendrong.

Vogeltjes

Maar Storij had nog veel meer. Ad H. was in Drunen ergens binnengeklommen. Angelo L. had in Helmond 162 vogeltjes en in Deurne papegaaien uit volières gestolen. Ook stak hij, volgens het OM, een schuur in Maarheeze in brand. Met Joseph had hij drie maanden lang mensen opgelicht via Marktplaats en hij wordt verdacht van verduistering van een peperdure ladderlift en steiger. Die had hij gehuurd maar niet teruggebracht. Volgens hem zijn ze gestolen, Storij gelooft dat niet.