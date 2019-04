Helmonders kunnen naar Rotterdams voorbeeld straffeloos hun vuurwapen inleveren

HELMOND - Helmonders kunnen eind april zonder gevolgen van hun illegale wapens af. Als aanvulling op de fouilleeracties in de stad, komt er een inleverpunt voor messen, pistolen en ander wapentuig. Eerder leverde zo'n actie in Rotterdam 262 wapens op.

Volledig scherm De wapens die werden ingeleverd tijdens de wapeninleveractie 'Wapens de wijk uit' van de Rotterdamse politie en Openbaar Ministerie. © ANP

In een poging om het aantal verboden wapens in Helmond omlaag te krijgen, komt er twee weken lang een wapendepot in de stad. Inwoners kunnen eenmalig hun geweren of revolvers inleveren, zonder dat ze voor het illegale bezit ervan worden vervolgd. De actie maakt onderdeel uit van de poging van de gemeente, politie en justitie om de stad veiliger te maken. Eerder werd al bekend dat in een deel van de binnenstad preventief mag worden gefouilleerd om wapengeweld tegen te gaan.

Het inleverpunt staat de laatste twee weken van april op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse. Wie een vuurwapen afgeeft, wordt geregistreerd. Daarna onderzoekt de politie het wapen om uit te vogelen of het ooit bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, vervalt vervolging voor illegaal wapenbezit. Is het wapen wel gebruikt bij bijvoorbeeld een overval of schietpartij, dan wordt de afgever ervan beschouwd als verdachte en volgt er onderzoek. Messen kunnen zonder registratie worden ingeleverd.

Uniek in Brabant

Volgens justitie is het een van de eerste keren dat er in Brabant een tijdelijk inleverpunt wordt ingesteld. Eerder konden mensen in Amsterdam en Rotterdam straffeloos van hun wapens af. In Rotterdam bedroeg de oogst begin dit jaar liefst 262 wapens. Het ging onder andere om 60 vuurwapens en 650 kilo munitie. „Op dat soort aantallen hoop ik in Helmond eerlijk gezegd niet”, zegt hoofdofficier Heleen Rutgers, baas van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. „Want dan zou het probleem nog groter zijn dan we denken.”

Rutgers ziet dat de stad worstelt met drugsbendes die conflicten soms uitvechten met vuurwapens. Bij een van die schietpartijen raakten begin dit jaar twee onschuldige kinderen gewond. Rutgers wijst ook op drugsleveranciers die zijn opgepakt. Tien verdachten komen half april voor het eerst voor de rechter: „Het moet veiliger worden in de stad, de wapens moeten van de straat af.”

Paar zakjes cocaïne

Eerder is een deel van de binnenstad bestempeld als ‘veiligheidsrisicogebied’. De politie mag hier – na toestemming van het OM – mensen preventief fouilleren. Dat is nu op drie avonden gebeurd, waaronder afgelopen vrijdag en zaterdag tijdens en na de kermis. Op verschillende momenten en plekken moesten willekeurige mensen hun zakken legen of werd hun auto doorzocht. Zaterdag werden 52 mensen gefouilleerd en twee voertuigen bekeken. Een dag eerder werden 65 mensen en 42 voertuigen doorzocht. Wapens werden er niet aangetroffen, wel een paar zakjes cocaïne.