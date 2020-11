Helmonders zijn de vuurwerkoverlast allang kotsbeu; de politie doet er nu ook iets aan

HELMOND - ‘Ik heb de naam van uw zoon/dochter doorgekregen van de politie.’ Dit staat in de officiële waarschuwingsbrief die ouders van zo’n zestig vuurwerkafstekers in Helmond hebben gekregen. Burgemeester Elly Blanksma kondigt aan dat hun kinderen stevig worden aangepakt als ze nog eens overlast veroorzaken.

Met een grote politieactie vrijdagavond in Helmond-Noord is meteen duidelijk gemaakt dat het menens is. Agenten controleerden tientallen op straat rondhangende jongeren. Negen werden er door de politie aangehouden. Een 16-jarige jongen moest mee naar het bureau omdat hij een tas met (niet aangestoken) vuurwerk in het gezicht van een agent smeet. Een 21-jarige gooide vuurwerk naar een voorbijganger en blies een prullenbak op.

Tas vuurwerk in gezicht agent

Anderen werden opgepakt omdat ze in knalgoed handelde, hasj bij zich hadden, een agent beledigden of zich niet konden legitimeren. Twee jongemannen werden herkend als mogelijke daders van een straatroof in dezelfde wijk op donderdagavond. Zij zitten nog vast. De rest is met een proces-verbaal of dagvaarding naar huis gestuurd.

Al maanden klagen inwoners van Helmond over knallende groepjes jongeren. Vorige week verschenen op social media oproepen om samen vuurwerk af te gaan steken. Donderdagavond was het daardoor erg onrustig in Helmond-Noord. Twee vuurwerkafstekers werden aangehouden.

Voor politie, justitie en de gemeente is de maat nu ook echt vol melden ze. De komende tijd wordt streng opgetreden tegen vuurwerkoverlast beloven ze. ‘Wij tolereren niet dat grote groepen jongeren doelbewust overlast veroorzaken met (illegaal) vuurwerk en daarmee de veiligheid van andere inwoners van Helmond ernstig in gevaar brengen’, aldus de politie.

Quote Ga het gesprek aan met uw zoon/dochter en bespreek de consequen­ties van zijn of haar handelen Elly Blanksma, Burgemeester van Helmond

Met een brief waarschuwt burgemeester Blanksma ouders en roept ze hen op hun verantwoordelijkheid te nemen. De brief is bezorgd bij ouders van zo’n zestig jongeren die vorige week betrokken waren bij het afsteken van vuurwerk in de buurt van sportpark De Braak en de naastgelegen buurt de Wilma.

Naar de rechter

Blanksma vraagt ‘het gesprek aan te gaan met uw zoon/dochter en de consequenties van zijn of haar handelen te bespreken’. Als hun kinderen nog een keer worden betrapt, krijgen die een gebiedsverbod en/of boete van maximaal 4350 euro. De burgemeester wijst er ook op dat het Openbaar Ministerie in beeld kan komen. Dat kan een taakstraf opleggen of een zaak voor de rechter brengen.

‘Deze brief is een officiële waarschuwing. De overlast en de onveiligheid die wij in onze stad ervaren is onacceptabel.’