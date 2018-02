Helmonds amateurvoetbal kan hét voorbeeld worden

Maarten Saris uit Helmond in Carré

7:43 AMSTERDAM/HELMOND - Alleen de allergrootsten staan in Carré. Normaal gesproken dan, want maandagavond was het in de beroemde Amsterdamse theatertempel de beurt aan Maarten Saris. De Helmondse cabaretier had de zaal zelf afgehuurd en via familie, vrienden en kennissen 750 kaarten aan de man gebracht, maar toch: als je iets heel graag wil, kan het dus.