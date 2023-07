Helmonds asieldier Mazuela is op zoek naar een familia

Loostraat in Eindhoven alwéér open voor werk aan of onder de weg: ‘Het toppunt van belache­lijk­heid’

EINDHOVEN - Alwéér lag de Loostraat in Eindhoven open. Deze week om nieuwe lichtmasten op de oude stroomkabel onder de weg aan te sluiten en om de bovenste laag rood asfalt te vervangen. Het is de zoveelste keer in korte tijd. Na de zomer wordt er ook nog nieuwe markering aangebracht.