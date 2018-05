Helmonds bedrijf gestopt met giftige GenX

HELMOND - Het Helmondse bedrijf Custom Powders is gestopt met het verwerken van het omstreden GenX. Binnenkort start er in de stad bodemonderzoek naar het mogelijk kankerverwekkende stofje.

In Helmond hoeven ze niet meer te vrezen voor extra GenX in de lucht en het water. Het bedrijf Custom Powders heeft besloten niet langer te werken met de omstreden stof. Dat maakte de gemeente Helmond bekend. Na een paar maanden voorbereiding wordt binnenkort gestart met bodemonderzoek. Dat moet duidelijk maken hoe GenX zich over de stad heeft verspreid.

Drinkwater

Vorig jaar werd ontdekt dat GenX, een stof die vrijkomt bij de productie van teflon voor bijvoorbeeld anti-aanbakpannen, in ongevaarlijke hoeveelheden voorkwam in drinkwater in Zuid-Holland. Een speurtocht van enkele maanden leidde uiteindelijk naar Custom Powders als de bron van die vervuiling. Het Helmondse bedrijf moest daarop tijdelijk stoppen met het verwerken van GenX en maatregelen treffen om te garanderen dat het goedje in de toekomst niet meer in het oppervlaktewater terecht kon komen.

Dat laatste is nu overbodig. Custom Powders, dat poeders levert voor onder andere voedingsmiddelen en de chemische industrie, bevestigt dat het niet langer werkt met GenX.

Bodemmonsters

Toen het bedrijf als bron bekend werd, kondigde de gemeente Helmond een bodemonderzoek aan. Daarvoor is Expertisecentrum PFAS ingeschakeld. De afgelopen maanden is vanachter het bureau berekend waar in Helmond het gif allemaal in de grond en het water zou kunnen zitten.