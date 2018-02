Helmonds carnaval begonnen op Mizunallenplein

Goud blinkt tijdens optocht Mierlo-Hout

16:08 HELMOND - Wie wint er? Het is een vraag die velen zich stellen wanneer sporters strijden om olympisch eremetaal. Maar ook tijdens veel carnavalsoptochten is het de hamvraag. In Mierlo-Hout dingt vriendengroep Goudblinkers naar de eerste prijs in de categorie grote wagens.