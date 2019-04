Helmonds echtpaar eert hulp met ‘zorgpin’

Wat normaal een kwartiertje wassen en bijkletsen is, was vrijdag even anders. Er staan bloemen, tompouces en chocolade op de eettafel van Paul Boden (94) en zijn vrouw Marlies Boden (82). En dat allemaal om de 43-jarige Heidi Jansen in het zonnetje te zetten. Zij is namelijk zorgverlener bij het stel uit Helmond dat haar erg dankbaar is. Het echtpaar had nog een verrassing: de zorgpin als blijk van waardering.

Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat Paul Boden een herseninfarct kreeg. Zijn vrouw, Marlies Boden, heeft destijds veel voor hem gedaan, maar ze kon het niet alleen. ,,Hij is goed opgeknapt, maar lopen kan hij niet meer zo goed”, vertelt ze. Paul heeft daarnaast ook een spraakprobleem en moeite met drinken. ,,Ik kon veel voor hem betekenen, maar hem wassen en douchen ging gewoon niet lukken.”

Zodoende kwam zorgverlener Heidi Janssen (43) van De Zorgboog drie tot vier keer per week langs. Marlies: ,,Ze weet precies hoe ze Paul moet behandelen. Andere zorgverleners doen ook erg goed hun werk, maar omdat ze hier minder vaak komen, blijft het bij ‘goed werk’. Heidi vergeet de kleine dingetjes niet. Paul is bijvoorbeeld trots op zijn haren, die kamt ze dan goed door en föhnt ze op het laatst. Ook spuit ze nog altijd een geurtje bij hem op.”

Volledig scherm Marlies, Heidi en Paul in de woonkamer tijdens het geven van de zorgpin © ED

Dat Heidi op deze manier zo erg wordt verrast, had ze niet verwacht. ,,Ik heb altijd al het gevoel gehad dat mijn werk echt werd gewaardeerd door hen, maar dit is natuurlijk wel heel bijzonder”, legt ze uit. Alhoewel ze eerst haar twijfels had over de ouderenzorg, baalt ze nu dat ze niet tien jaar eerder al is begonnen. ,,Het leuke aan dit werk is dat je echt iets kan betekenen voor de mensen. Ze zijn je dankbaar en dat doet goed.”