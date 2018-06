Embedded Fitness uit Helmond maakt gebruik van slimme fabriek in oud Philipspand

'Het voelt als een eigen fabriek, maar het werkt als een gedeelde faciliteit'. Dat is de slogan van Technologies Added. In Emmen bouwde de organisatie een oude Philips Lighting-fabriek om tot fabriek voor kleine bedrijven. Daarmee speelt Technologies Added in op de trend dat bedrijven er weer vaker voor kiezen om dichter bij hun afzetmarkt te produceren. Voor grote bedrijven is dat doorgaans geen probleem, maar kleine bedrijven en start-ups beschikken meestal (nog) niet over de middelen om zelf te produceren. Voor hen is de 'Shared Smart Factory' bedoeld.

Slimme Campus

De slimme fabriek die ze samen delen, werd afgelopen maand officieel geopend, en gaat zich vooral richten op seriematige productie van 'intelligente' (aan het internet verbonden) producten waaronder slimme armaturen, laadpalen, producten voor slimme woningen en slimme medische en energie-producten. Komende jaren wil Technologies Added de fabriek uitbouwen tot een Slimme Campus met meerdere voorzieningen voor de maakindustrie zoals opleidingen en een innovatiecentrum. Zes bedrijven zijn inmiddels in de fabriek gestart met de productie of de voorbereiding daarvan, waaronder het Helmondse bedrijf Embedded Fitness. "Wij combineren interactieve games met fitness om mensen, met name kinderen, te verleiden om meer te bewegen", zegt oprichter en directeur Carla Scholten. "De interactieve apparatuur traint niet alleen conditie en uithoudingsvermogen, maar ook vaardigheden als oog-hand coördinatie, oog-voet coördinatie en evenwicht."

Gezondheidssector

Embedded Fitness heeft locaties waar schoolklassen en groepen kinderen komen om de toestellen te gebruiken. Daarnaast verkoopt en verhuurt het bedrijf de toestellen aan gemeentes, scholen, culturele centra en voor evenementen. "De Shared Smart Factory heeft ons benaderd omdat ze bedrijven met verschillende thema's hadden, maar nog geen uit de gezondheidssector", vertelt Scholten. "Wij laten een nieuw product in Emmen maken: een interactieve basketbalring die met sensoren meet of iemand heeft gescoord. Als dat zo is, krijg je een hoop bling-bling op de ledstrip om de ring. De ring houdt ook zelf de score zelf bij, je kunt er leuke spelletjes mee doen. We hebben er al twee geplaatst in Rotterdam. In eerste instantie bouwden we veel zelf, inmiddels werken we samen met wat bedrijfjes in de regio. Dit is een nieuwe stap. Want met de gedeelde faciliteit kunnen we grotere series maken en ons bedrijf opschalen."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De oplichtende 'bling-bling basketbalring'. © Smart basket

Crisis