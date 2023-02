Helmonds fijnmechanicabedrijf Minital maakt doorstart met nieuwe financier

Met video PSV is aangesla­gen na het nieuws over ernstig zieke perschef Slegers, vertelt Ruud van Nistel­rooij: ‘Thijs inspireert ons’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij sprak vrijdagmorgen in aanloop naar de topper tussen Feyenoord en PSV over de situatie bij de Eindhovense club. Hij gaf aan dat PSV aangeslagen is na het nieuws over perschef Thijs Slegers, die aankondigde dat hij ongeneeslijk ziek is en dat doktoren hem niet meer kunnen helpen.

15:57