Helmonds fotoboek Goeikes 2, helemaal in het teken van Lucas Gassel

Dat er een ‘Goeikes 2' zou komen, stond eigenlijk al snel vast. Het fotoproject van Tahné Kleijn, tegenwoordig ook stadskunstenaar, oogstte vorig jaar louter lof in Helmond. Eerst was er de presentatie van het boek, daarna volgde er een expositie in het Havenpark en uiteindelijk werd ook de Carat Cultuurprijs nog in de wacht gesleept. ,,We hebben geweldige reacties gehad in Helmond. En heel veel steun gevoeld van sponsoren en vrijwilligers”, zegt Kleijn. ,,Ook landelijk is Goeikes opgevallen. Zo zijn er een aantal fotografen geselecteerd om binnenkort te publiceren in een foto-vakblad. En het leuke is: dat zijn allemaal amateur-fotografen.”