Helmonds geel vestje op zaterdagmarkt

Video Jimmy Rosenberg even op podium en dan de afkickkli­niek in: Het is mijn laatste kans

15:20 Gitaarvirtuoos Jimmy Rosenberg (Asten, 1980) was een wereldster, maar raakte verslaafd en verstrikt in zijn eigen leven. In het openbaar was hij de laatste tien jaar nauwelijks meer te zien. Binnenkort wordt hij voor de tweede keer opa. Omdat hij zijn kleinkinderen pas mag zien als hij clean is, trekt hij zich een dezer dagen terug in een gesloten kliniek. Maar ook wilde hij nog één keertje vlammen op de gitaar. ,,Waarom kijken ze alleen maar naar je om als je beroemd bent?”