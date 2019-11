Helmonds heftruckbedrijf Sanders bestaat 40 jaar; oprichter begon als monteur en heeft nu klussen in Afrika

Steeds meer mensen snuffelen naar kerstspul­len in de kringloop­win­kel

25 november HELMOND - In de maand november begint in de reguliere winkels de kerstsfeer al op te komen. Dan zijn ze er in de kringloopwinkels ook klaar voor. Want die proberen ook hun graantje mee te pikken in de verkoop van kerstballen, -bomen, -stallen, verlichting, knuffels en kleedjes.