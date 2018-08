Helmonds kasteel kent ook voor Boxmeerse speurneuzen geen geheimen

HELMOND - Hack the park, het is een hype die ooit in New York ontstond in Prospect Park. Kort samengevat, een spelletje waarin de speler in een afgebakend gebied op zoek moet naar kunstobjecten of andere bezienswaardigheden. Nu heeft Helmond zijn eigen variant op Hack the Park: Kraak het Park.

Kattegat is dan wel geen Big Apple, maar kan New York zeggen dat het een kasteeltuin heeft? Reden genoeg voor geestelijk moeder Maartje Vos-Swinkels om juist dáár haar variant op Hack the Park te houden. Een plek met zo'n zeven eeuwen aan geschiedenis bovendien. ,,Een echt 'actieve' activiteit ontbrak bovendien in Helmond'', volgens Vos-Swinkels. Ze studeerde kunsthistorie en geeft namens De Museumdocent vaak rondleidingen in Helmond. Kraak het Park past dus perfect in haar straatje: in het zomerzonnetje rondspeuren en ook nog wat kennis van Helmond opdoen.

Het is dankzij gemeenschappelijke interesses dat Fransje School (ze studeerde religiewetenschappen) uit Boxmeer uiteindelijk op de Instagram-account van Vos-Swinkels stuitte. Daar zag ze de aankondiging van Kraak het Park en haar belangstelling was meteen gewekt. ,,Een lekker actief spelletje in een stad die ik amper ken. Leuke zondagbesteding toch?''

En dus meldt ze zich met vader Tiny, moeder Annemarie en partner Daan zondagmiddag in de Kasteeltuin. Over de winstkansen is het kwartet (verenigd onder de vlag van Team De Schooltjes) aanvankelijk wat pessimistisch. ,,Tsja, wat weten wij nou van Helmond?'', zeggen ze in koor.

Het handjevol andere teams is dan misschien wat meer Helmonds gekleurd, maar dat neemt niet weg dat de Schooltjes gezwind tal van kunstobjecten vinden in de lommerrijke Kasteeltuin. Zo ook de auto met Italiaans kenteken die onder de 'luchtbrug' geparkeerd staat. Maar toch, om sommige vragen correct te beantwoorden moet je toch wel redelijk wat kennis van de Helmondse geschiedenis hebben. Of deze ter plekke opdoen. Welk huis in de buurt van het kasteel werd in 1920 aan de gemeente Helmond verkocht? Welk gebouw was oorspronkelijk een woonhuis en later een fabrieksschool? Gelukkig voor het familieteam is dochter Fransje buitengewoon bedreven in het zoeken op Google. Ze vindt ook op die vragen het juiste antwoord. En de Liegbank? Ook die wordt gevonden.