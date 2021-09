Helmonds Manifest om nog toegankelijker te worden voor mensen met een beperking

Helmond is voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten toegankelijker geworden. Maar het kan altijd beter, zo beoogt het manifest ‘Iedereen doet mee’ dat gisteren in het kasteel door betrokkenen werd ondertekend.

,,Ik ben erg trots dat dit manifest drempels voor anderen wegneemt”, zegt Jeroen Lenssen. Hij is al drie jaar intensief bezig om Helmond toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. ,,We mogen ook best trots zijn op onze stad, dat ze hiervoor openstaat.”

Lenssen is niet de enige die blij is met de stappen die Helmond de afgelopen jaren zet om iedereen te kunnen laten meedoen. Zoals Angelica van Hout: ,,We worden overal bij betrokken, dat geeft voldoening. Als er een nieuw gebouw komt, nemen ze in de eerste fase contact op met ons, in plaats van achteraf vast te stellen dat sommige mensen niet naar binnen kunnen.”

Rolstoel

Ze benadrukt wel dat het manifest er niet alleen is voor mensen in een rolstoel, maar voor iedereen met een beperking.Dat de ondertekening plaatsvond in het Helmondse kasteel was geen toeval. Juist daar zijn de afgelopen anderhalf jaar forse stappen gezet. ,,Wij als museum zitten in het kasteel en toen dit in de middeleeuwen gebouwd werd, was toegankelijkheid nog geen issue”, zegt Rosie Lelivelt namens het museum.

Het afgelopen jaar zijn de drempels verlaagd en is er een tour voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Wethouder Cathalijne Dortmans roemt de werkgroep Helmond Toegankelijk en vooral de ‘betrokkenheid’ van de leden. Zij benadrukt het belang van bewustwording. ,,Het moet vanzelfsprekend worden dat er gevraagd wordt hoe het beter kan.”

Succes

Dat Helmond Toegankelijk succes boekt, is niet alleen binnen de Helmondse stadsgrenzen duidelijk. De laatste maanden krijgt Lenssen steeds vaker mails van andere gemeentes met de vraag hoe ze het in Helmond geregeld hebben. Zo gaan ze in Venray ook aan de slag met de Helmondse ideeën. Lenssen: ,,Het is een olievlek die zich verspreidt.”

Hoewel Helmond nu grote stappen heeft gezet, blijft het ‘een weg van de lange adem’, stelt Dortmans. ,,We zijn er nog niet.” Volgens Lenssen zou het verplicht moeten worden dat iedere partij tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen het onderwerp in het programma opneemt. Dat Helmond nog toegankelijker wordt, is voor hem een zekerheid, al heeft hij wel een advies voor iedereen met een beperking: ,,Zorg dat je zichtbaar bent, dan wordt er rekening met je gehouden.”

Volledig scherm Jeroen Lenssen en Angelica van Hout ondertekenen het manifest namens de werkgroep Helmond Toegankelijk © Bart Werts