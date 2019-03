Helmonds Slavisch Koor krijgt tien mille van gemeente voor ‘internationaal’ zangproject

Spoedhulp met carnaval: geknakte enkels en alcohol

9:52 HELMOND/EINDHOVEN - Van de kar gevallen en de enkel gekneusd of gebroken, voorover op het gezicht gevallen, van de trap gevallen of gewoon veel en veel te veel alcohol gedronken. Eigenlijk was het bij de spoedposten van de regio-ziekenhuizen tot zondagavond ‘business as usual'. Niemand raakte zwaargewond.