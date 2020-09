Helmonds stadsstrand Bobby’s Beach wordt Bobby’s Wintertuin

HELMOND - Nog tot en met 27 september kunnen terrasbezoekers midden in het centrum van Helmond met de voeten in het zand een drankje doen. Daarna wordt Bobby’s Beach omgebouwd tot Bobby’s Wintertuin.

De opening is gepland op 23 oktober. Het terrein achter Bobby’s Bar aan de Steenweg in Helmond moet dan zijn veranderd in een sfeervolle winterse tuin. Het wordt overdekt, verwarmd en mooi aangekleed, aldus mede-eigenaar Geert Blenckers.

Dekentjes en vuurkorven

Het zand, de palmbomen en opblaaskrokodillen maken plaats voor een houten vloer, zitjes met dekentjes en vuurkorven. Er komt een nieuwe grote bar met winterse drankjes en hapjes en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. ,,Curling, oud-Hollandse spelletjes en jeu de boules”, noemt Blenckers als voorbeelden. ,,Qua activiteiten moeten we steeds kijken wat mag en kan. Maar we willen doordeweeks meer gaan programmeren: film- en comedy-avonden of silent disco.”

Bobby’s Beach is uit nood geboren toen de (binnen)horeca door de coronamaatregelen in het nauw kwam en inkomsten wegvielen. Voor de eigenaren van Bobby’s Bar was het druk bezochte stadsstrand een uitkomst. ,,Bobby’s Beach heeft ons overeind gehouden”, aldus Blenckers. Hij hoopt dat door te kunnen trekken in de koude maanden.

Het strand komt terug

Vanaf 23 oktober is Bobby’s Wintertuin elke dag open. In het voorjaar gaat de houten vloer weer aan de kant en kunnen de voeten weer in het zand. ,,Het strand is een blijvertje. We hebben nu al een heleboel ideeën om daar straks nog meer mee te gaan doen.”