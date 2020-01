Helmonds stel ‘weet niks van wietkelder’ Milheeze

Het was niet niks, wat de politie na een anonieme melding aantrof in april 2017 in een betonnen kelder onder een golfplaten schuurtje aan de Hutten in Milheeze. Henneptoppen in 55 kratten met een totaal gewicht van 463 kilo, 45 wietplanten en 6304 stekken. Plus spullen die horen bij een professionele wietkwekerij zoals potgrond, groeilampen, plantenvoeding.

Zwijgrecht

Wilco R. (49) en Joyce S. (46) gaven vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch geen tekst en uitleg over de kwekerij op het perceel waar ook hun chalet op stond. Het Helmondse stel beriep zich op het recht om te zwijgen. Officier van justitie John van Eekelen liet dat meewegen in zijn eis. Wat hem betreft moeten R. en S. 21 maanden de cel in.

De officier is ervan overtuigd dat de Helmonders de kwekerij draaiden. In het chalet dat ze bewoonden stond een laptop waarop beelden waren uit te lezen van de camera's die rond de kweekschuur waren aangebracht. Op die camerabeelden was ook te zien dat ze regelmatig in de richting van de schuur liepen.

Vrijspraak

Inderdaad, ze liepen wel eens in de richting van die schuur, erkende de advocaat van de Helmonders, Bert de Rooij. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook in die schuur zijn geweest of wisten wat zich daar afspeelde. Vanuit het chalet was de schuur niet te zien, hield De Rooij de rechtbank voor. De advocaat kwam zo uit op vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Over de tweehonderd gram hasj die de politie op tafel en in een slaapkamerkast in het chalet aantrof, deed de advocaat niet moeilijk; de rechtbank moet daar maar iets van vinden.