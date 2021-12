Helmondse (31) hangt negen maanden cel boven het hoofd na brandstichting, bedreiging en plannen voor hennepkwekerij

Nadat de relatie met de vader van twee van haar kinderen in 2018 stukliep ging het snel bergafwaarts met de Helmondse vrouw. Ze woonde op dat moment aan de Mozartlaan in Eindhoven en had een torenhoge schuld. Om deze af te lossen ging ze als prostituee werken maar ‘dat voelde niet goed’. Om in één keer een financiële klapper te maken gaf ze toestemming om een hennepkwekerij op te zetten in haar huis. ,,Ik wilde twee keer oogsten en daarna mijn leventje weer oppakken”, zei ze voor de rechter. Dat ging fout en nog voordat er überhaupt iets gepland was, stond de politie al op de stoep.