Plunderingen en verwoesting: deze Helmondse agent bracht Sint-Maarten er weer bovenop

HELMOND - Een groep van ongeveer veertig Nederlandse agenten werd vorig jaar op Sint-Maarten ingezet na de spoor van vernieling die orkaan Irma op het eiland achterliet. Glenn Kerkhofs, werkzaam bij het Helmondse politiekorps, was één van hen. De agent vertelt in een reportage uitgebreid over de verschrikkingen die hij op het Caribische eiland aantrof. ,,Het was verdrietig om te zien."

De verwoestende orkaan Irma - die vorig jaar zomer over Sint-Maarten raasde - veranderde het eiland in een oorlogsgebied. Huizen waren kapot, havens en vliegvelden vernield en er was geen elektriciteit en water. Bovendien had de lokale politie de handen vol aan criminelen die winkels plunderden en overvallen pleegden.

De hulp van Helmonder Glenn Kerkhofs was dan ook hard nodig. Hij en zijn collega's werden met gejuich ontvangen. ,,We hadden nog niks gedaan of we kregen al bedankjes van inwoners", zegt de agent in een videoreportage op Facebook. ,,Je kon merken dat de mensen blij met onze komst waren."

Volledig scherm Zwaarbeschadigde huizen op het eiland Sint-Maarten dat getroffen is door orkaan Irma. © ANP

Verschrikkingen

Kerkhofs vertelt honderduit over de vele verschrikkingen die hij op het verwoeste eiland tegenkomt. ,,Mensen die staan te wachten op voedsel. Hele heuvels die bruin kleuren. Resorts waar weinig van over is. Het ziet er verdrietig uit."

De Helmondse agent helpt vooral met surveilleren en recherchewerk. Hiervoor verblijft hij maandenlang op een krakkemikkig kamertje, zonder elektriciteit en stromend water. ,,Dat was wel even wennen voor ons als Nederlandse politie", geeft hij in alle eerlijkheid toe.

Steekpartij

Toch is Kerkhofs vastberaden om het eiland vooruit te helpen. Wanneer er bijvoorbeeld een melding binnenkomt van een steekpartij, aarzelen hij en zijn collega's geen seconde. ,,Daarvoor zijn we gekomen. Voor politiewerk." Kerkhofs rijdt na de melding tussen smalle straatjes en kleine huisjes en ziet dan rechts een levenloos lichaam liggen, waarvan de keel is doorgesneden.

Op dat moment opent er een deur. Een man staat tegen Kerkhofs en zijn collega's te schreeuwen. Hij heeft bloed aan zijn handen. De agenten trekken hun vuurwapen en praten de verdachte direct naar de grond. ,,Dat loopt gelukkig goed af, de man luistert uiteindelijk", vertelt Kerkhofs.



Veiliger

In de maanden die daarop volgen ziet Kerkhofs het steeds veiliger worden op Sint-Maarten. De natuur herstelt zich, de elektriciteit komt weer op gang en het gevoel van veiligheid komt weer terug. ,,We gaan uiteindelijk van reactief politiewerk naar preventief politiewerk. Dat betekent dat we vooral bezig zijn met het voorkomen van overvallen. Ook houden we diverse verkeerscontroles."

De bedoeling was dat de Helmonder drie tot zes weken op het eiland zou blijven. Dat werden er uiteindelijk achttien. Ondanks dat het hard werken was, had hij het voor geen goud willen missen.

,,Ik heb een band opgebouwd met de collega's daar. Er was veel werk te doen. We boekten mooie resultaten. Ik vond het prachtig om daar deel van uit te maken. Als ze mij zouden bellen om weer terug te gaan, dan hoef ik daar geen seconde over na te denken."