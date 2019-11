Helmondse ambulance ook naar dieren in Asten, Someren en Gemert-Bakel

,,Op 17 december mogen we een nieuwe ambulance ophalen bij de Stichting DierenLot. Vanaf 20 december kunnen we er dan mee gaan rijden”, zegt Twan Spierings, bedrijfsleider van Dierenambulance Helmond e.o. Als er straks een derde dierenambulance is, kunnen de vrijwilligers volgens Spierings sneller ter plaatse zijn als er een melding binnenkomt over een dier in nood.

Vanaf 1 januari is de dierenambulance voor inwoners van Helmond, Laarbeek, Asten, Someren en Gemert-Bakel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor noodgevallen. Met Asten, Gemert-Bakel en Someren zijn contracten voor vier jaar gesloten. Die gemeenten worden nu nog bediend vanuit Eindhoven. Laarbeek liet zijn zieke en zwerfdieren al helpen door de Helmondse Dierenambulance. Die gemeente heeft afgesproken nog eens drie jaar in zee te gaan met die club.

Elke dag halen vrijwilligers van de dierenambulance gevonden en gewonde dieren op. Die worden zo nodig verzorgd en vervolgens naar hun baasje of het asiel gebracht. In Helmond haalt de dierenambulance ook dode dieren op. De andere gemeenten hebben voor het ophalen van kadavers afspraken gemaakt met afvalverwerkers.

Extra vrijwilligers nodig

Spierings heeft niet zo een-twee-drie paraat hoeveel dieren er nu opgehaald worden door de dierenambulance. Hij schat dat het er vijftig tot zestig procent meer worden als in januari het verzorgingsgebied wordt uitgebreid. ,,Dat kunnen we aan met de mensen die we nu hebben, maar we zouden wel heel graag extra vrijwilligers hebben in de nieuwe gemeenten.”