Helmondse basisschool zet vol in op strijd tegen overgewicht bij kinderen: ‘Maar als een kind een boterham met pasta eet, zeggen we niet dat het niet mag’

HELMOND - Vroeg ingrijpen is nodig om obesitas op latere leeftijd te voorkomen, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen. Basisschool Mozaïek in Helmond doet er van alles aan om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken.

De gemeente Helmond doet sinds 2014 mee met de beweging JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), die de leefomgeving van kinderen gezonder probeert te maken. Het draait dan om sporten en bewegen, gezond eten, water drinken. In Helmond worden de activiteiten rond die thema's op alle basisscholen uitgevoerd door Jibb+.

Uit een onderzoek van Annita Kobes van de Rijksuniversiteit van Groningen is het programma JOGG effectief. Zij promoveerde donderdag op een onderzoek naar overgewicht onder kinderen in armere wijken. Een van haar conclusies is dat vroeg ingrijpen, zelfs al in de eerste levensjaren, essentieel is om obesitas op latere leeftijd te voorkomen.

Suiker in pakjes drinken

Basisschool Mozaïek in Helmond is al jaren bezig een gezonde leefomgeving te creëren voor de kinderen. „Het begon met Gezonde School en daarna Onwijs Fit!”, vertelt directeur Esther Warmerdam. „Het gaat er vooral om kinderen goed voor te lichten.”

Quote Er waren kinderen die liever water wilden en thuis zeiden: ‘Ik hoef die pakjes drinken niet’ Iris Bouwman, Adjunct-directeur basisschool Mozaïek in Helmond

Adjunct Iris Bouwman geeft een voorbeeld. „Groep 2 kreeg ooit in de les uitgelegd hoeveel suiker er in pakjes drinken zit. Daarna waren er kinderen die liever water wilden en ook thuis tegen hun ouders zeiden: ‘Ik hoef die pakjes drinken niet’.” De school heeft vorig jaar een watertappunt op de speelplaats geopend. En een gedeelte van het jaar is er schoolfruit. „Zo komen kinderen in aanraking met verschillende soorten fruit en leren ze proeven.”

Mandjes met snoep

Wat een rol speelt in armere wijken is dat een gezonde keuze vaak duurder is en niet voor alle ouders betaalbaar. Basisschool Mozaïek heeft daarom haar traktatiebeleid aangepast. Jarige kinderen mogen op de directeurskamer twee mandjes komen halen om in de klas een snoepje uit te delen. Iedereen trakteert hetzelfde, het opbieden om met steeds uitzinnigere traktaties te komen is er niet meer bij.

Vandaag viert Semih uit groep 1 zijn verjaardag. Met een mooie kroon met een grote 5 erop komt hij de mandjes en een verjaardagskaart halen. Maar waarom wordt er geen fruit getrakteerd? „Een snoepje mag best een keer”, zegt Warmerdam. „Het is tenslotte feest”, vult Bouwman aan.

Quote Van onze leerlingen zijn er niet veel die naar sportclubs gaan Esther Warmerdam, Directeur basisschool Mozaïek in Helmond

Om de leerlingen te laten proeven van verschillende soorten sport organiseert Jibb+ clinics. „Van onze leerlingen zijn er niet veel die naar sportclubs gaan”, zegt Warmerdam. „Ik heb het gevoel dat ouders het te veel moeite vinden om ergens heen te moeten met hun kind. Maar de kinderen in deze buurt spelen wel veel buiten op straat.”

Niet de hele rol van opvoeder overnemen

„Je ziet niet of het bij hen thuis effect heeft", zegt ze. „En we vinden niet dat wij de hele rol van opvoeder moeten overnemen. Dus we zeggen ook niet als een kind een boterham met pasta eet: dat mag niet. Maar je hoopt op een stuk bewustwording, iets waar ze later als ze groot zijn aan terugdenken.”

Volledig scherm Kleuters van basisschool Mozaïek in Helmond bewegen tijdens de gymles van Jibb+. © Sem Wijnhoven/DCI Media