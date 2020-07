Helmondse Boerhaavelaan veiliger, maar bomen weg doet pijn

Het 'zorgenkindje’ van de Helmondse Boerhaavelaan, het kruispunt met de President Rooseveltlaan, wordt als eerste aangepakt. De ventwegen worden smaller gemaakt, krijgen rood asfalt en snelheidsremmers. Ze worden ingericht als fietsstraat waar de auto te gast is. De bermen worden verbreed en voorzien van nieuw groen. De start is na de bouwvak. De werkzaamheden kunnen 14 weken gaan duren.

Half mei vernamen de 130 bewoners per brief wat de gemeente van plan was in hun straat. Om mee te denken formeerden zij een bewonerscommissie. De leden daarvan zijn eenduidig over het constructieve, positieve overleg met de gemeente.

Natuurlijk zijn er zorgen over de vernieuwingen van dit steeds drukker wordende stukje ‘rondweg’, de ongelukken op het kruispunt en de capaciteit van de riolering bij de aangrenzende flats. Maar dat geldt ook voor de oversteek van fietsers bij de Christiaan Huijgenslaan. De gemiddelde snelheid is 58 km per uur, maar er is ook al eens 116 km gemeten. Ook is de buurt voor geluidmetingen en geluidschermen en leven er vragen over de fijnstof door de al jaren toenemende verkeersstroom.

Volledig scherm Bewoners van de Boerhaavelaan zijn niet blij dat er bomen weg moeten uit hun straat, Anne Regts van het IVN (op de rug gezien) ook niet maar hij kan het wel uitleggen. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Jonge bomen

Een heikel punt voor bewoners is of de geplande vervanging van alle aanwezige bomen door jonge exemplaren. De gemeente heeft inmiddels volgens de commissieleden al wel besloten een aantal van de huidige bomen te behouden.

Belangstellenden werden afgelopen vrijdag door het IVN geïnformeerd over de bomen. Ter vervanging zouden er vijf verschillende soorten worden geplant, zo wist Anne Regts van het IVN hen te vertellen. Bomen zijn emotie, gaven toehoorders aan. Regts vindt het kappen ook zonde, maar begrijpt de noodzaak ervan, zo legt hij uit: de groei is achtergebleven, de bodemstructuur is niet in orde en moeilijk te herstellen en het komende graafwerk doet de wortels ook geen goed. Het voordeel van nieuwe bomen in een goede bodemstructuur is dat ze veel sneller groeien.

Toch blijkt uit de aanpassingen door de gemeente dat het wel mogelijk is een deel van de huidige bomen te behouden. Dat valt bij aanwonende Rob Roosen in goede aarde: ,,Als de bomen vervangen moeten worden, dan moet het maar. Maar niet met die kleine boompjes zoals de gemeente voorstelt!”

De herinrichting heeft de verbondenheid in de buurt vergroot, zoveel is wel duidelijk. Een ambtenaar zou in een van de overleggen over een (wijk)feest na afloop hebben gesproken. Daar wil men de gemeente graag aan houden.