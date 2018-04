Helmondse broers moeten vier ton terugbetalen

Broers Tim en Frans K. werden in 2015 betrapt met een kwekerij. Ondermijningsofficier Erna Vrijhoeven zag dat er ook bijzonder veel geld was uitgegeven terwijl er op papier bijna niks binnenkwam. Volgens de broers was dat 'gewoon'zwart verdiend met autohandel en was de hennep net gestart, maar de rechtbank is het met Vrijhoeven eens dat het crimineel verdiend moet zijn.