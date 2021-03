Helmondse buurt vreest overlast doorgangshuis

Het is maar een klein stukje straat, de band is hecht in de Jacob van Wassenaerstraat in Helmond Oost. ,,Niet dat we bij elkaar de deur platlopen, maar als het nodig is helpen we elkaar. Het is een mooie mix van jonge gezinnen en wat oudere mensen”, zegt Nicole Oomen, die samen met Will Plugers als woordvoerder optreedt voor de hele buurt.