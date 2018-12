Helmondse chef De Rozario doet mee aan nieuwe show van RTL 4

Techniek in Catharina ziekenhuis Eindhoven: bij hersenin­farct schade gehalveerd

9:30 EINDHOVEN - De helft van de patiënten die met een zeer zwaar herseninfarct in de grote hersenslagader terecht komen in het Catharina ziekenhuis Eindhoven houdt daar geen blijvende gevolgen aan over, zoals verlammingen of spraakstoornissen. Vijf jaar geleden was dat nog maar een op de vijf. Die enorme winst komt door de komst van een techniek waarmee de bloedprop die het infarct veroorzaakt wordt beetgepakt en weggehaald.