Helmondse cokesmokkelaar komt weg met werkstrafje omdat rechtbank niet weet hoeveel hij naar Duitsland bracht

Dankzij winkelen op afspraak geluksmo­ment­je in tuincen­trum: 'Het is net als een rustige dag in de Efteling’

7 maart EINDHOVEN/HELMOND/NUENEN - Sinds woensdag mogen we weer ‘niet-essentieel’ shoppen. Weliswaar op afspraak en met een tijdslot, maar de nieuwe mogelijkheid om ook offline spullen aan te schaffen is toch populair. Afgelopen weekend waren veel winkels volgeboekt. ,,Dit is echt wel een geluksmomentje.”