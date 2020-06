Helmondse en Albert Heijn sluiten muizengate positief af: ‘Alles is uitgepraat’

De Helmondse kreeg de schrik van haar leven toen ze er woensdag achter kwam dat er een muis in het brood zat. Haar zoontje wilde een boterham smeren, maar vond dat het vreemd rook. Na een korte inspectie bleek dat het brood niet verschroeid was, maar dat er een muis in was meegebakken. ,,Het was echt even schrikken. Ik heb meerdere keren overgegeven", vertelde ze aan de krant.